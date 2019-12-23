الفلبين: وفاة 11 شخصا ونقل أكثر من 100 إلى المستشفى بسبب تناول خمور محلية

أعلنت الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، وفاة 11 شخصا ونقل أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى بعد تناولهم خمور محلية مصنعة من عصارة جوز الهند في حادثين منفصلين في البلاد.

وقال الليفتنانت كولونيل شيتادل جاويران، وهو متحدث إقليمي باسم الشرطة، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد تناولهم نوعا من الخمور المحلية التقليدية، المعروفة باسم لامبانوج، خلال حفل عيد ميلاد ليل الجمعة في بلدة ريزال بمقاطعة لاجونا، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضافت الشرطة أن 122 شخصا على الأقل من البلدة نُقلوا أيضا إلى المستشفى وهم يعانون من آلام في المعدة وقيء وتخدر في بعض أجزاء الجسم، مع اسقوط بعضهم مغشيا عليهم وفقدانهم للوعي.

وتوفي الضحية الـ11 في بلدة كانديلاريا القريبة الواقعة في مقاطعة كويزون أمس الأحد، بعد 3 أيام من تناوله لامبانوج مجهول المصدر مع جيرانه.

وذكر تقرير الشرطة أنه تم نقل 6 أشخاص آخرين من البلدة إلى المستشفى بينهم اثنان في غيبوبة.

يشار إلى أن خمور لامبانوج هو مشروب كحولي فلبيني تقليدي يصنع من عصارة جوز الهند ويحتوي على نسبة عالية من الكحول تبلغ نحو 40%، وبعضها يصنع في المنزل أو في ظروف غير صحية.

وأمر حاكم لاجونا، راميل هيرنانديز، بفرض حظر مؤقت على بيع هذه الخمور بعد حالات التسمم.

كما صدرت تعليمات للشرطة في لاجونا وكويزون بالذهاب إلى المتاجر لمنع بيع اللامبانوج المفضلة في المنطقة.