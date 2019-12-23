ياسر رزق أمام النواب: استغلال قوة مصر الناعمة يسهم في تعميق العلاقات مع القارة الإفريقية



أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة (أخبار اليوم) ياسر رزق أن البرلمان يعد الدعامة الرئيسية للدولة المصرية.. قائلا :"إن وجود لجنة تشريعية معنية بالشئون الإفريقية داخل مجلس النواب يثبت اهتمام الدولة بالتوجه نحو القارة الإفريقية"..مشددا على أهمية استغلال روافد القوة الناعمة المصرية للتقارب مع القارة السمراء.



وقدم رزق - خلال كلمته أمام لجنة (الشئون الإفريقية) بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة الهوية المصرية ومدى ارتباطها بالدول الإفريقية - مجموعة من الأطروحات بشأن التعامل الإعلامي مع دول القارة خلال الفترة المقبلة لتعميق الارتباط المصري بالجذور الإفريقية ..مطالبا وسائل الإعلام بعدم التعامل مع أفريقيا بالقطعة.



وطالب باستخدام قوة مصر الناعمة ..مشيرا إلى أن كرة القدم إحدى هذه القوى..داعيا إلى استغلال اسم اللاعب العالمي محمد صلاح داخل القارة الإفريقية..مقترحا إعادة إحياء دورة حوض النيل لكرة القدم على أن ترعاها "مؤسسة أخبار اليوم".



وأشار إلى قوة الأزهر والكنيسة المصرية في القارة الإفريقية.. قائلا : "إن العيادة المصرية تحقق تقدما كبيرا في أفريقيا، لاسيما وأنها تمتلك باعا طويلا في طب المناطق الحارة والصحراوية، كما طالب بتقديم شبكات الاتصال الدعم لدول القارة".



وقال رئيس مجلس إدارة (أخبار اليوم) : "إن فترة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر شهدت توجها إعلاميا كبيرا نحو إفريقيا، وظهرت الإذاعات الموجهة إلى شعوب القارة ، كما أسهمت مصر بشكل كبير في دعم حركات التحرر داخل القارة السمراء من الاستعمار الأوروبي".. مشيرا إلى أن فترة الرئيس الراحل أنور السادات شهدت العلاقات المصرية الأفريقية بعض التراجع.



وأضاف : "وخلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك ، حدثت قطيعة مع إفريقيا عقب حادث محاولة اغتياله في أديس أبابا بمنتصف تسعينات القرن الماضي، وعاقب مبارك أفريقيا بالكامل عقب هذا الحادث، وكأن أفريقيا هي التي حاولت اغتياله.. ثم جاءت فترة محمد مرسي والتي أصفها بالفترة الكارثية حيث شهدت عقد اللقاء الإعلامي المفتوح والذي بث على الهواء مباشرة بشأن إثيوبيا".



وتابع رزق :"عقب هذا الاجتماع تحدث معي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس (سفير مصر في إثيوبيا حينها) وأكد أنه كاد يتعرض للاعتداءات البدنية من جانب الشعب الإثيوبي بسبب هذا اللقاء".



وقال : "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء عقب ثورة 30 يونيو 2013، وأعاد مصر إلى وضعها الطبيعي على مستوى القارة الإفريقية".. مشيرا إلى أن 40 % من زيارات الرئيس الخارجية كانت إلى دول إفريقية كما تحدث باسم القارة في مختلف المحافل الدولية ومنها اجتماعات الأمم المتحدة، ومؤتمر المناخ في باريس واجتماعات دول العشرين.



وطالب رزق بإعادة إحياء مشروع الإذاعات الموجهة لدول أفريقيا، لاسيما دول شرق القارة..داعيا إلى استغلال الثورة المصرية في عالم الاتصالات والأقمار الصناعية في الوصول إلى شعوب القارة ومخاطبتهم.. كما طالب ببث قناتين على الأقمار الصناعية المصرية أحدهم باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة الفرنسية.



من ناحية أخرى .. دعا رزق الدولة إلى دعم المؤسسات القومية لإصدار صحيفتين أحدهم بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية وتوزع على السفارة الإفريقية في القاهرة، والعواصم الإفريقية الكبرى وتكون معنية بشئون القارة، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الإفريقي لإصدار صحيفة تهتم بأفريقيا ويتحمل تكلفة إصدارها وتطبع وتوزع من القاهرة، مطالبا باستخدام القدرات الإعلامية المصرية بشكل منسق.



وقدم ياسر رزق التهنئة إلى وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل على المنصب الجديد..مؤكدا أنه يمتلك من الخبرات ما يؤهله للتعامل بحكمة ومهارة مع الملف الإعلامي في القارة الإفريقية.



وفي ختام كلمته.. طالب ياسر رزق، وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتنسق مع المؤسسات الإعلامية المصرية.. قائلا: "إننا نتحدث عن أدوات لخدمة سياسة الدولة المصرية".