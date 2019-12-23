منظمة دولية تعلق عملها بالضالع اليمنية بعد قصف مقرها



علقت منظمة دولية إغاثية، الإثنين، عملها في محافظة الضالع جنوبي اليمن، بعد تعرض مقرها ومقر منظمات أخرى لقذائف صاروخية.

وقالت منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب . أ) على نسخة منه إنه" تم استهداف مقر مكتب مُنظمتنا في مُحافظة الضالع بقذيفتي آر بي جي (قنابل صاروخية)، ضربت أحداهما السقف بينما ضربت الأخرى بوابة المكتب".

وأضاف البيان"لم يُصب أي من عاملي الأمن الذين كانوا متواجدين آنذاك، كما انه لم يكن هناك موظفون آخرون متواجدون أثناء الحادثة".

واستطرد البيان" تم استهداف مقرات العديد من المنظمات الأخرى في مُحافظة الضالع في نفس الوقت تقريبًا".

ولفت إلى أنه عقب ذلك، قامت مُنظمة أوكسفام بتعليق جميع تحركات الموظفين والعمليات في المنطقة، ونصحت الموظفين بالبقاء في منازلهم.

ونقل البيان عن محسن صدّيقي مدير مكتب مُنظمة أوكسفام في اليمن قوله"أولويتنا الأولى هي سلامة موظفينا، نحنُ نبذل قصارى جهدنا لبقائهم سالمين.. ليس من المُفترض أن يكون عامليّ الإغاثة هدفا؛ من الضروري أن تكون المُنظمات قادرة على العمل بحرية دونما أي تهديد لسلامة الموظفين والمُمتلكات".

وأضاف"تُمثل المنظمات مثل أوكسفام وغيرها، مصدرًا رئيسيًا لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يكافحون من أجل النجاة من آثار النزاع القائم في اليمن.".

وشدد على أن" الهجمات على عملياتنا ستُضر في نهاية المطاف باليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها المنظمة".