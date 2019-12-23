بدء اجتماع فريق عمل المتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع فريق عمل المتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية برئاسة الأردن، ومشاركة كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في قضايا الإغراق بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية.

وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بأن هذا هو الاجتماع الأخير لفريق العمل ومخصص لإجراء مراجعة شاملة لمشاريع الآليات الثلاث الخاصة بآلية مكافحة الإغراق وآليتي الدعم والتدابير الوقائية تنفيذا لتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أبو النصر - في تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام - إن لجنة التنفيذ والمتابعة رأت ضرورة أن تتركز المناقشات على إجراء مراجعة شاملة لمشاريع الآليات الثلاث من أجل التوصل إلى توافقات بشأنها خاصة ما يتعلق بالتعريفة الموحدة وأن يتم رفع هذه المشاريع بشكلها النهائي للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة في فبراير2020 من أجل اعتمادها ومن ثم إرسال هذه المشاريع للدول الأعضاء.

وأكد أهمية هذه الآليات الثلاث في القضاء على أهم العقبات التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، موضحا أن أهم المشكلات التي تواجه حركة التجارة سواء على المستوى العربي أو العالمي هي مشكلات الإغراق وأن أكثر المشكلات في إطار آلية فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية متعلقة بقضايا الإغراق والدعم والتدابير الوقائية التي تتخذها بعض الدول ، مشددا على أن اعتماد مشاريع الآليات الثلاث من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون له تأثيرا إيجابيا على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول والحد من الكثير من القيود التي تعوق حركة التجارة العربية.