برلمانية صاحبة مقطع ضرب النار: مش ندمانة وسعيدة إني فرحت ببنتي

البرلمانية لأحمد موسى: «لو عزمتني على فرح هاجي أضربلك نار»





قالت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الضجة المثارة حول المقطع المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء أثناء خطوبة ابنتها لأنها امرأة، معقبة: «كل الرجالة تضرب نار من أسلحة في الأفراح ولا يوجد ضجة عليهم»، وفقًا لذكرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «مش ندمانة وسعيدة جدًا إني فرحت ببنتي وضربت النار وعقبال كل شباب مصر يفرحوا»، متابعة: «ياريت كل أم وأب يحطوا نفسهم مكاني لإن كل واحد بيفرح بطريقته»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن السلاح الذي تحمله مرخصًا وأنها لا تجد مشكلة في إطلاق النار من الدور الحادي عشر، مؤكدة: «عمري ما همسك البندقية إلا إذا كنت متمكنة أنا بعمل إيه، متدربة كويس على السلاح في مركز تدريب وعلى يد مجموعة من الأصدقاء»، بحسب ما روت.

وأوضحت أن الإخوان يستغلون أي غلطة ومشكلة لإحداث ضجة، متسائلة: «لماذا لا نقوم بشو إعلامي وضجة كبيرة لمشروعات الرئيس الجديدة ونتحدث في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على الإيجابيات؟».

وتابعت: «فرح بنتي ومن حقي أفرح، هل حصل ضرر؟»، متوجهة بالسؤال للإعلامي أحمد موسى إذا حضر أفراحًا بها ضرب نار في الفترة الأخيرة.

من جانبه نفى الإعلامي أحمد موسى حضوره أفراح بها ضرب للنار، وأنه لم يضرب طلقة واحدة في فرح نجلته بالرغم من كونهم «صعايدة»، لتجيبه النائبة: «لو عزمتني على فرح هاجي أضربلك نار»، وفقًا لقولها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عن دائرة فاقوس بالشرقية، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.