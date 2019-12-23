ألمانيا تتوقع بعض التأخير في خط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز قبل اكتماله في 2020



قال مسؤول ألماني بارز، إن مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز سيتأخر لبعض الوقت وسيصبح أكثر تكلفة بسبب العقوبات الأمريكية، لكنه سيكتمل في النصف الثاني من العام المقبل.

وسحبت مجموعة "اوول سيز جروب" السويسرية سفنها التي كانت تضع آخر جزء من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا، والذي كان يتبقى له مجرد أسابيع ليكتمل، وذلك بعدما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات ضد المشروع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيتر باير منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي قوله اليوم الاثنين في تصريحات إذاعية إنه على الرغم من التأخير والتكلفة الزائدة، سيتم إكمال خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز في النصف الثاني من العام المقبل 2020 .

وأوضحت شركة "نورد ستريم 2 ايه جي" المسؤولة عن تشغيل المشروع أنه تبقى 160 كيلومترا من خط الأنابيب من بين الخط الذي يبلغ طوله 2460 كيلومترا.

وقال باير إن قرار ترامب لم يكن مفاجئا، لكن العقوبات "غير مفهومة على الإطلاق" نظرا للاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على نقل الغاز كما أنها "ليست الطريقة لمعاملة الأصدقاء".

وأضاف النائب الذي ينتمي إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي إن ألمانيا "كانت تتوقع قدرا أكبر كثيرا من التفهم من الأصدقاء الأمريكيين".