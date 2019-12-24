محافظ قنا ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان معسكر الإيواء العاجل

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا والعميد محمد عبدالمالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء العاجل بمركز شباب مدينة قنا في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 57" الذى تجريه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف هيئة عمليات القوات المسلحة،.

جاء ذلك بحضور العميد إيهاب غرابة المستشار العسكري والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين ومسئولي جمعية الهلال الأحمر وجمعية مصر الخير وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

تفقد محافظ قنا والوفد المرافق له أقسام المعسكر الذى يضم 50 خيمة ويستوعب 200 فرد بإعاشة كاملة، بالإضافة إلى (نقاط طبية – خيام إدارية وخدمية – مسجد – كنيسة- أماكن ترفيه للأطفال – مطبخ – مطعم - مخبز – مخزن مهام – مكتبة – أنشطة رياضية )، كما يحتوى المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسي لاستقبال الحالات بجانب الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية وأنشطة فريق الكشافة.

وخلال الجولة أكد محافظ قنا استعداد المعسكر بشكل جيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة ، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.