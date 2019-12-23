البحرية الأسترالية تعلن مشاركتها في مكافحة حرائق الغابات

أعلنت البحرية الأسترالية مشاركة جنودها في جهود مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي وتسببت في مقتل 9 أشخاص، فضلًا عن تدمير 800 منزل في البلاد.

وأوضحت البحرية الأسترالية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، ـ أن جنود البحرية تشارك في مكافحة حرائق الغابات في الوقت الذي تشهد فيه "كانبرا" ارتفاع شديد في درجات الحرارة أدت إلى تفاقم واشتعال مئات الحرائق في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أعرب أمس الأحد عن ندمه لتواجده خارج البلاد في عطلة برفقة عائلته بينما تجتاح حرائق الغابات جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التصريح عقب تعرض موريسون لانتقادات شديدة لقضائه عطلة عائلية في هاواي في الوقت الذي يعمل فيه الآلاف من رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق، واستمرار اشتعال أكثر من 105 حرائق بغابات ولاية (نيو ساوث ويلز) الواقعة جنوب شرقي أستراليا، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة إطفاء الحرائق الريفية بالولاية، حيث أنه لم يتم احتواء قرابة 59 حريقًا حتى الآن.