حكم قضائي يسمح بانتقال مدير التشغيل بشركة طيران ريان إير إلى إيزي جيت

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خسرت شركة طيران "ريان إير" القابضة دعوى قضائية لمنع مسؤول تنفيذي كبير لديها من الانتقال إلى شركة إيزي جيت المنافسة لها، بعد معركة قضائية مريرة.

وأصدر قاضي أيرلندي حكما اليوم الاثنين يسمح بانتقال بيتر بيلو مدير التشغيل في ريان إير إلى نفس المنصب في شركة إيزي جيت اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وكانت ريان إير طالبت في الدعوى القضائية بضرورة أن يلتزم بيلو بفقرة في تعاقده معها تمنعه من الالتحاق للعمل بشركة أخرى قبل 12 شهرا من ترك ريان إير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن القاضي سينان آلان قوله في حيثيات حكمه إن "الفقرة الخاصة بعدم التنافس في عقد بيلو باطلة وغير سارية باعتبارها قيود غير مبررة للمهنة".

وكان بيلو عمل بشركة ريان إير لمدة عشر سنوات قبل أن يتركها عام 2014 ليتولى منصب الرئيس التنفيذي بشركة طيران "ماليزيا إيرلاينز"، ثم عاد مرة أخرى للعمل بشركة الطيران الأيرلندية عام 2017.

وذكر متحدث باسم ريان إير في بيان أن الشركة أصدرت تعليماتها لمحاميها باستئناف الحكم القضائي بشكل فوري.