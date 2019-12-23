وزيرا السياحة والآثار والتعاون الدولي يبحثان أطر التعاون المستقبلي

التقى، مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية، لبحث الملفات الهامة في وزارة السياحة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي.

وهنأته الوزيرة بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدا علي عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار العناني، إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل.

مثمنا حرص الدكتوره رانيا المشاط على زيارته له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار هو نموذج للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والآثار على ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.