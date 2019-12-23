مندوب جماعة الحوثي اليمنية في طهران يجتمع وزير الدفاع الإيراني

صنعاء - (د ب أ)

اجتمع مندوب جماعة أنصار الله الحوثية في طهران إبراهيم الديلمي اليوم الأحد مع وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن من وصفته بـ" سفير اليمن لدى طهران"، بحث مع وزير الدفاع الإيراني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العسكرية.

وفي اللقاء أشاد الديلمي بعلاقات التعاون التي تربط الجانبين على مختلف الأصعدة والموقف الإيراني تجاه العدوان (عمليات التحالف العربي) على اليمن.

بدوره حمل العميد حاتمي، السفير الديلمي نقل تحياته لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة (في حكومة الحوثيين)، مشيراً إلى ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني.

وأكد وزير الدفاع الإيراني، دعم بلاده للحل السياسي في اليمن ليتمكن اليمنيون من تحديد مستقبل بلادهم.

يذكر أن هذا هو أول لقاء بين وزير الدفاع الإيراني ومندوب الحوثيين الذي تم تعيينه سفيرا لليمن لدى طهران، وهو ما أدى إلى استنكار شديد من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي اعتبرت ذلك مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوزا مرفوضا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.