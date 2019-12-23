إخلاء سوق لأعياد الميلاد في برلين لمخاوف أمنية



أخلت الشرطة الألمانية مساء اليوم السبت (21 ديسمبر/ كانون الأول 2019) سوق أعياد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاس بعد ورود أدلة إليها بوجود جسم غريب يثير الريبة. وفي وقت لاحق قالت الشرطة إنها قامت بإخلاء أحد أسواق أعياد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاتس في برلين لاشتباهها في رجلين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشخصين المشتبه فيهما لفتا الأنظار بسبب سلوكهما. وأضافت أن الاشتباه في أحد الرجلين ترتب عليه أمر اعتقال، لكن لم يثبت أي شيء من هذا الاشتباه. ولم تلق الشرطة القبض على أحد جراء هذا الاشتباه.

كما رفضت المتحدثة تأكيد ما ورد في تقرير لصحيفتي "بيلد" و"B.Z" حول اعتقال شخصين على خلفية ما حدث. وكانت صحيفة "B.Z" قد ذكرت أن الشخصين يصنفان كـ "إسلاميين خطيرين".

من جانبه أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الالمانية "دويتشه بان" أنه وبسبب العملية التي تقوم بها الشرطة في برلين فإن القطارات لن تتوقف في محطتين قربتين من ساحة برايتشايدبلاس.

وكانت الشرطة قد قالت على موقع تويتر إن احتفالية بكنيسة القيصر فيلهيلم أنهيت قبل موعدها أيضا لهذا السبب. وتابعت الشرطة أن جميع رواد السوق قد غادروا المكان "بهدوء"، وأنها تقوم حاليا بتفتيش المنطقة.



وأعاد التحذير ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قام به أنيس عامري قبل ثلاث سنوات، إذ كان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم عامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية عامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.