فايلر: مباراة الاتحاد هربت مننا وسعيد بالنتيجة الكبيرة

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالفوز الكبير في مثل هذه المباريات، وكذلك الحفاظ على نظافة الشباك أمام فريق قوي».

وأضاف المدرب السويسري: «المباراة هربت مننا بعد أول ربع ساعة، وتقدمنا بهدف من ركنية».

وتابع: «سعيد كذلك لأن أحمد الشيخ سجل هدفا، لأن الهدف يمنح الثقة لأي لاعب هجومي، ولكن لم أحدد على الورق من اللاعب الأساسي أو الاحتياطي بل كل اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة في المباريات».

وكان الأهلي قد تفوق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الثالث.