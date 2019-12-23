محافظ أسيوط يناقش آليات حماية المستهلك وتفعيل الرقابة على الأسواق

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم الاثنين، اللواء محمد عاطف رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط لاستعراض جهود الجهاز وآليات توفير حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في إطار جهود الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بمنظومة ضبط الأسواق والتفاعل مع مشاكل المواطنين والتأكيد على التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة آليات عمل الجهاز وشكل المراقبة على الأسواق وكيفية تلقي البلاغات من المواطنين وتفعيلها من أجل حمايتهم من حالات الغش التجاري وجشع بعض التجار معدومي الضمير.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف جميع الجهود وتكثيف العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل منظومة الرقابة والحد من ارتفاع الأسعار ومنع التلاعب في السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين بالأسواق، لافتًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تدعم جهود الجهاز في مجال خدمة المواطنين والاستجابة لشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه استعرض اللواء محمد عاطف دور الجهاز في شن حملات رقابية موسعة بمختلف المراكز لحل شكاوى المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق ومنع كافة صور التلاعب وأية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك فضلا عن تكثيف حملات التوعية لرفع وعي المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية بما يضمن حصوله على حقوقه بدون استغلال.