تمثل مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، أهمية كبيرة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري، ريني فايلر.

وقال سيد عبد الحفيظ عقب الفوز على الاتحاد السكندري 4-0 مساء الاثنين في بطولة الدوري "كل مباراة أصعب مما قبلها، من الضروري التركيز واحترام المنافس".

وأشار "مواجهة بلاتينيوم مهمة جدا، لأنه من المهم أن نحسن ترتيبنا في جدول المجموعة".

وشدد "لآبد أن نبدأ بقوة ودافع لتحصيل أكبر عدد من النقاط لتفادي أي مفاجآت غير ظريفة، لدي قناعة كل مباراة بأحداثها صعبة أو سهلة، تساوي التركيز والجدية، سيكون الفارق في العامل المهاري"

وجمع الأهلي 3 نقاط بعد أول جولتين بالفوز على الهلال السوداني 2-1 والخسارة ضد النجم الساحلي بالنتيجة ذاتها.