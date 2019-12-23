 المرصد: مقتل 3 يرجح أنهم إيرانيون في قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد: مقتل 3 يرجح أنهم إيرانيون في قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق

دمشق - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، في قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق.

وأوضح أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأحد.

وكان المرصد السوري نشر خلال الساعات الماضية أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية والإيرانية ،في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.


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