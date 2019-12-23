عبد العال: الدولة العميقة تقف أمام كل إصلاح وتظهر دائما عقب الثورات

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن الدولة العميقة مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في معرض تعقيبه على مداخلة من النائب عبد الحميد كمال.

وقال كمال إن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية سبب رئيسي في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف: تعطيل تطبيق القانون «يرجع للفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية»، موضحا: هؤلاء هم المستفيدين من الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة علي أرض الواقع.

وأشار كمال إلى أن المكاتب الاستشارية طمعت في المواطنين وتتربح منهم بشكل كبير خاصة أن الأمر مقصور عليهم.