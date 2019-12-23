الحكومة الإيطالية تفوز بتصويت برلماني بالثقة بشأن ميزانية عام 2020

فازت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، بتصويت برلمان نهائي بالثقة بشأن مشروع ميزانية العام 2020، في خطوة تمهد الطريق لإقرارها بشكل نهائي.

وحازت الحكومة على تأييد 334 عضوا في مجلس النواب في مقابل معارضة 232 عضوا، مع امتناع أربعة نواب عن التصويت.

وكان من المتوقع فوز الحكومة الإيطالية بتصويت منح الثقة بشأن الميزانية لأن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان).

وعقب التصويت، فأن من المتوقع أن يمنح المشرعون موافقتهم النهائية على مشروع قانون الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليار يورو (35 مليار دولار).

وتأتي موافقة مجلس النواب بعد مفاوضات صعبة داخل الائتلاف الحاكم، الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار بين حزب حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط والذي تم تأسيسه في أغسطس.

ومن أهم التدابير في الميزانية هو تأجيل الزيادات في ضريبة القيمة المضافة البالغة نحو23 مليار يورو، حيث كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2020.

وتتضمن الميزانية أيضًا تخفيضات على ضريبة الدخل، ورفع إعانات رعاية الأطفال، وفرض ضرائب على البلاستيك المصمم للاستخدام مرة واحدة اعتبارًا من يوليو، فضلا عن فرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر اعتبارًا من أكتوبر، مع تشديد الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي.

وتسعى الحكومة الإيطالية لإبقاء العجز العام عند 2ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووقف سقف الديون عند 2ر135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر0 في المئة.

وهذا يعني أن الوضع المالي في العام المقبل سيبقى بدون تغيير تقريبًا مقارنة بعام 2019 ، مع تحقيق نمو أعلى قليلاً ونفس العجز وانخفاض الدين بشكل هامشي، مما يترك البلاد في وضع أقل من كونه ورديا.