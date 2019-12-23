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تأجيل محاكمة رئيس شركة لسداد 41 مليون جنيه في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 5:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 5:45 ص

قررت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "س" للمقاولات، إلى جلسة 26 يناير المقبل؛ لسداد مبلغ 41 مليون جنيه تحصل عليها من المواطنين بزعم توظيفها.

تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 16 لسنة 2018 جنح اقتصادية، عندما حصل رجل الأعمال "ف.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة "س" للمقاولات، على 41 مليون جنيها من المواطنين بزعم توظيفها.

وحينها أمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، عقب القبض على من جانب مباحث الأموال العامة.

وكان 17 شخصًا تقدموا ببلاغات ضد رجل الأعمال المتهم لتلقيه أموال منهم بزعم توظيفها، بلغت جملتها 41 مليون جنيهًا، وسدد منهم مبلغ 11 مليون جنية لبعض المدعين لعدم تقديم بلاغات ضده، فيما نفى التهم الموجه إليه، مبررًا ذلك بالتصالح مع 5 مدعين بالنيابة.


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