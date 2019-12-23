برلين: سنفحص بدقة القانون الأمريكي ضد «نورد ستريم 2»



تعتزم الحكومة الألمانية فحص تأثيرات القانون الأمريكي الذي يتضمن عقوبات ضد خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "نفحص هذا القانون بدقة وسنقرر بعد ذلك كل الإجراءات اللاحقة".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الموقف الألماني الرافض لعقوبات خارج النطاق الإقليمي.

وكانت الحكومة الألمانية استبعدت من قبل اتخاذ إجراءات مضادة في صورة عقوبات.

وقالت المتحدثة إن هناك تواصل عبر السفارة الألمانية مع الحكومة الأمريكية، مضيفة أنه يتعين فحص التأثيرات والمساحات التي يتيحها هذا القانون.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تتوقع وقفا نهائيا للمشروع، قالت المتحدثة إنه من المبكر للغاية تقييم الأمر، موضحة أن الأمر يتوقف على الهوامش التي يتيحها القانون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الجمعة الماضي في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.

وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.

وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا. ورحبت أوكرانيا بالعقوبات، حيث تخشى على موقعها كدولة رقم واحد في نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.



