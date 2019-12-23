إحصاء: «الكريسماس» أهم موسم بالنسبة لأغلب تجار التجزئة في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، أن عيد الميلاد (الكريسماس) يعد أهم موسم تجاري بالعام بالنسبة لأغلب المحلات التجارية والشركات في ألمانيا.

وبحسب تقرير للمكتب نشره اليوم الاثنين، تسجل عادة تجارة التجزئة 19% من مبيعاتها السنوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح المكتب أن هناك قطاعات فرعية فردية في تجارة التجزئة تحقق نسبة أعلى من المبيعات مثل تجارة الكتب بنسبة 24%، وتجارة الألعاب بنسبة 26%.

وأشار المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن الاستعداد للتبرع لدى المواطنين الألمان يزداد أيضا خلال فترة عيد الميلاد، حيث إن 20% من حجم التبرع السنوي يقع في ديسمبر.

وفي ظل ارتباط الاحتفال بعيد الميلاد بشجرة الكريسماس الشهيرة، ذكرت الرابطة المركزية للصناعات الخشبية بألمانيا أن عدد الأشجار التي تم إنتاجها محليا هذا العام بلغ 29.8 مليون شجرة، وهي الكمية ذاتها تقريبا التي تم إنتاجها العام الماضي.