ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا في طنطا، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من مواطنين مقيمان في محافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيان على 42 ألف جنيه، كمقدم لـ100 ألف جنيه، مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعيا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهة، وكذا تسهيل سفر الثاني لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبحوزته (6 آلاف جنيه، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" مع بعض ضحاياه، ومستندات شخصية خاصة ببعض الأشخاص، وإيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية مختلفة).

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.