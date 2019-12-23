تراجع النشاط الصناعي في اليابان لأول مرة خلال 4 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية اليوم الاثنين، عن تراجع كافة الأنشطة الصناعية في شهر أكتوبر لأول مرة في أربعة شهور.

وأشارت البيانات المنشورة إلى أن المؤشر العمومي للنشاط الصناعي تراجع بنسبة3ر4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة9ر1% خلال شهر سبتمبر، ويعد ذلك أول تراجع منذ شهر يونيو وجاء متوافقا مع توقعات المحللين الاقتصاديين.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الإنشاءات سجل تراجعا بنسبة3ر0% على أساس شهري فى أكتوبر، بعد تراجع بنسبة2ر2% فى الشهر السابق.

وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 5ر4% خلال أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة7ر1% فى الشهر السابق، بينما تراجع قطاع الصناعات الثانوية بنسبة6ر4% في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2%.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر النشاط الصناعي بنسبة 3ر3% في أكتوبر، بعد تحقيقه مكاسب فى الشهر السابق.