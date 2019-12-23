تأجيل محاكمة مسئولي شركة أدوية في الإسكندرية لرد مليار جنيه

قررت محكمه الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "ال" للأدوية "ف" إلى جلسة 26 يناير المقبل؛ لسداد مبلغ مليار جنيهًا، تلقاها من مواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية، وذلك في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام المتهم "م.ع"، رئيس مجلس إدارة الشركة، بتوظيف الأموال للغير بدون ترخيص، مقابل فائدة 2% شهريًا، دون أن يحصل على تراخيص بتلقي مبالغ مالية من المواطنين.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم خالف القانون رقم 146 لسنة 1998، حيث تبين أن الشركة تلقت مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها قدرت بمبلغ مليار جنيه، فتم تقنين الإجراءات، وبالقبض عليه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الأموال العامة والتي باشرت التحقيق.

وكانت المحكمة، سبق وأن عاقبت المتهم بالسجن 10 أعوام، وتغريمه 10 مليون جنيهًا، وإلزامه برد المبالغ التي تلقاها من المجني عليهم بدعوى توظيفها، وبلغت قيمتها 100 مليون جنيه، ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن 5 أعوام لاشتراكهم معه في الواقعة.

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