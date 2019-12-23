خالد جلال مهنئًا إيناس عبد الدايم بتجديد الثقة: «مدت جسور الثقافة والفن للقرى والنجوع»

وجه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، التهنئة للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بمناسبة تجديد الثقة لها اليوم، واستمرارها وزيرا للثقافة فى التشكيل الوزارى الجديد.

وقال «جلال»، في بيان رسمي، صادر عنه اليوم الأحد، إن المجال الثقافى والفنى شهد فى عهدها تطورا ملحوظا، وحققت نجاحا كبيرا فى وصول الثقافة والفن لمختلف المحافظات، ومدت جسور الثقافة والفن لعدد كبير من القرى والنجوع المصرية، واحتل المسرح المصرى مكانة تليق بتاريخه وعراقته فى كثيرا من المهرجانات القومية والدولية.

وتُعد الدكتورة إيناس عبد الدايم، أول سيدة تتولى الحقيبة الثقافية، حيث تقلدت المنصب فى يناير 2018، ومن قبله تولت رئاسة دار الأوبرا المصرية منذ عام 2012.



