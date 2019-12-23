ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمحطة وقود شرقي البوسنة إلى 21 شخصا

أعلنت الشرطة البوسنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة مصابي انفجار محطة تزود بالوقود شرقي البلاد الذي نجم عن اصطدام سيارة بالمحطة إلى 20 مصابا فضلا عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن محطة الوقود تبيع البنزين والغاز الطبيعي المسال الذي يستخدمه الكثير من البوسنيين في تزويد سيارتهم به لأنه أرخص ثمنا.

وقالت الشرطة إن السائق اصطدم بمضخة للغاز الطبيعي المسال ما أدى إلى إطلاق أبخرة تسببت في وقوع انفجار للبنزين، مضيفة أن محطة الوقود دمرت بالكامل بالإضافة إلى تدمير عدة سيارات.

وعقب وقوع الانفجار، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي تقع بالقرب من بلدة (زفورنيك) الحدودية مع "صربيا" خشية وقوع المزيد من الانفجارات بسبب صهاريج تخزين البنزين.