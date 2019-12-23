أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رفضه التصريحات التي صدرت من رئيس المجلس، خلال الجلسة واتهامه للهيئة البرلمانية للحزب، بأنها تقف وراء رفض نواب البرلمان لمشروع قانون المحليات.

وأوضح عابد، أن السبب الرئيسي وراء رفض النواب لمشروع القانون، هو عدم تحقيقه الهدف المأمول منه وهو تمكين الشباب وخلق جيل جديد من الكوادر، مؤكدًا أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون، يحقق توجيهات القيادة السياسية في تمكين الشباب، وخلق جيل جديد من الكوادر مدرب وقادر على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.

وقال عابد ، إن "مستقبل وطن" حزب يؤسس لدولة القانون، ودائما ما يساند أي تشريع يخدم الدولة الوطنية، ولن نوافق أو نسمح بتمرير أي تشريع يخالف الدستور أو القانون، أو ينتقص من حقوق المواطنين، مضيفًا: "الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تكن كل تقدير وأحترام لرئيس المجلس، لكن عندما تتعلق الأمور بمستقبل دولة، ننحاز فقط للمصلحة الوطنية، ومن هذا المنطلق نرى أن مشروع القانون بشكله الحالي يشوبع عوار دستوري ويحمل أخطاء قانونية".

وطالب عابد، رئيس البرلمان أن يستمع إلى نواب الشعب، ولايقف حائلا بينهم وبين حرصهم على أن يخرج القانون معيبا.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض على الجلسة العامة أمس الأحد، قائلا: "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "هؤلاء هم أنفسهم من وضعوا العقبات أمام التصالح في مخلفات البناء، بقالنا 9 سنوات من غير محليات".

ووجه حديثه للنواب: "لا تستمعوا لهؤلاء، وسنجري جميع المناقشات حول القانون بتوسع، وليس شرط الموافقة عليه الآن".

وأشار إلى أنه لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزام دستوري، وبالتالي يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق.

وأضاف عبد العال وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن الأولويات هي التي أدت إلى تأخير انتخابات المحليات، لافتا إلى أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى حتى لا يتهم المجلس بالتقاعس عن الوفاء بالالتزامات والمحددات الدستورية.

وتابع رئيس البرلمان: "الإدارة المحلية هى المدرسة التى تدرب بها المواطنين"، مضيفا أن "حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب شبابية والمفروض أن يكون أكثر الأحزاب حرصا على الإدارة المحلية لأن عنده كوادر شبابية بالمحافظات ويستطيع أن يدفع بها في الانتخابات".