عبدالحفيظ: رباعية الاتحاد دافع قوي قبل مواجهة بلاتينيوم

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على فريق كبير بحجم وقيمة الاتحاد السكندري، الذي يقدم موسمًا أكثر من رائع من خلال نتائجه مع الفرق التي قابلها في المسابقة، ووجوده في المركز الثالث في الترتيب العام لجدول مسابقة الدوري.

وأوضح مدير الكرة خلال تصريحاته عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد: «الأهلي فاز بأربعة أهداف دون رد، وهو معدل أهداف جيد مع فريق يؤدي دفاعيًّا بشكل جيد، ولم يستقبل أهدافًا كثيرة في بطولة الدوري، ونتعامل مع كل مباراة وفقًا لأحداثها، ودائمًا ما نحترم المنافس، وهو ما نركز عليه في جلساتنا مع اللاعبين».

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، يوم السبت المقبل، والفريق يرغب تحسين ترتيبه في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن الأهلي يحتفل اليوم بالفوز على الاتحاد، ولكن بداية من غد سيتم غلق الصفحة المحلية من أجل الاستعداد لمباراة بلاتينيوم.

وحول الإصابات في الفريق قال سيد عبدالحفيظ: «الأهلي يلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وأمر طبيعي أن يكون هناك إجهاد عضلي، ولكن في النهاية الأمور تسير على ما يرام، ونحن في حالة تركيز، وعادتنا دائمًا أن يكون تركيزنا في الملعب فقط».

وكان الأهلي قد تفوق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الثالث.