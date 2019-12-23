رئيس الشورى السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية



أعرب رئيس الجمعية الوطنية باكستان الإسلامية أسد قيصر عن تقدير بلاده لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من جهودٍ جليلة لخدمة حجاج بيت الله والمعتمرين من أنحاء العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الأحد ، مع رئيس الجمعية الوطنية باكستان الإسلامية تم خلالها استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي أهمية دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة في توثيق هذه العلاقة من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين المجلسين، والعمل على رفع مستوى التعاون والتنسيق البرلماني بينهما.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة وصلت إلى مستويات رفيعة، وحرص بلاده على دعم وتعزيز العلاقات مع المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في العمل البرلماني على المستوى الثنائي وفي المحافل الإقليمية والدولية.