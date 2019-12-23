الفيضانات تضرب مدينة فينيسيا الإيطالية

غمرت المياه مناطق كبيرة من فينيسيا الإيطالية اليوم الاثنين، بعدما ارتفع المد إلى 144 سنتميترا، وهو المستوى الذي غمر أكثر من 60% من المدينة التاريخية.

ويشار إلى أن أمواج المد تعد استثنائية عندما تسجل 140 سنتميترا أو أكثر.

ومازالت فينيسيا تتعافى من أمواج المد التي بلغ ارتفاعها 187 سنتميترا التي تم تسجيلها في 12 نوفمبر الماضي. وكانت هذه أعلى موجات مد يتم تسجيلها منذ 53 عاما، وتسببت في دمار واسع النطاق.

وقال المركز المعني برصد أمواج المد العاتية إن منسوب الفيضانات ارتفع نحو الساعة (0845 بتوقيت جرينتش). وتوقع المركز ارتفاع منسوب المد إلى 145 سنتميترا غدا الثلاثاء.

وتسببت الفيضانات في إثارة الخوف لدى السائحين. وقالت رابطة فينيتيان هوتليرز إنها تعاني من إلغاءات قياسية، وأكدت أن المدينة مازالت أمنة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد استثمرت في نظام مثير للجدل لمواجهة الفيضانات لحماية فينيسيا، ولكن لم يبدأ السد الذي يطلق عليه ام او اس إي العمل بعد.