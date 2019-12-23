حارسا ويستهام يسابقان الزمن للحاق بمباراة كريستال بالاس

كشف مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم أن حارسي المرمى لوكاس فابيانسكي وديفيد مارتين يخوضان سباقا مع الزمن من أجل الاستعداد في الوقت المناسب قبل المباراة المقررة أمام كريستال بالاس.

ويحل ويستهام ضيفا على كريستال بالاس مساء الخميس ضمن المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا عيد الميلاد "الكريسماس" (بوكسينج داي).

ويعاني كلا الحارسين من الإصابة في أعلى الفخذ، وقد تعرض لها فابيانسكي خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في سبتمبر الماضي، بينما أصيب مارتين خلال المباراة أمام ساوثهامبتون في 14 ديسمبر الجاري.

وبعد مواجهة كريستال بالاس يوم الخميس، يستضيف ويستهام فريق ليستر سيتي يوم السبت المقبل في المرحلة العشرين من الدوري الممتاز.

ولدى سؤال بيليجريني عن توقعاته بشأن حراسة المرمى، اكتفى بقول :"كل منهما يتعافى. وسنرى ما يحدث خلال اليوم المقبل، وأي منهم سيكون قادرا على اللعب. لا أعتقد أن لوكاس أو ديفيد سيكون قادرا على خوض مباراتين خلال 48 ساعة لأن لديهما مشكلات عضلية."

وأضاف "سنرى غدا وبعد غد الأربعاء من منهم سيتمكن من المشاركة في المباراة الأولى."