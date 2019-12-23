استطلاعات عقب انتهاء التصويت: رئيسة كرواتيا تواجه جولة إعادة في الانتخابات

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(د ب أ)
أظهرت استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة أن الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش ستواجه جولة ثانية في مواجهة رئيس وزراء أسبق في محاولتها الفوز بولاية ثانية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.