 استطلاعات عقب انتهاء التصويت: رئيسة كرواتيا تواجه جولة إعادة في الانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 23 ديسمبر 2019 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

استطلاعات عقب انتهاء التصويت: رئيسة كرواتيا تواجه جولة إعادة في الانتخابات

رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش
رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش

نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 12:26 ص

(د ب أ)

أظهرت استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة أن الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش ستواجه جولة ثانية في مواجهة رئيس وزراء أسبق في محاولتها الفوز بولاية ثانية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك