لقن فريق أتالانتا ضيفه ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز نابولي على مضيفه ساسولو 2 / 1، وبولونيا على مضيفه ليتشي 3 / 2، وتعادل بريشيا مع مضيفه بارما 1 / 1.

وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

ووضع نابولي حدا لسلسلة نتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الأول بعد غياب دام ثماني مباريات، عقب فوزه المتأخر 2 / 1 على مضيفه ساسولو.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه الأول في البطولة تحت قيادة مدربه جينارو جاتوسو، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للمدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلى 24 نقطة في المركز الثامن، ليصنع البسمة أخيرا على وجوه جماهيره في فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ساسولو بهدف عن طريق حامد جونور تراوري في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل آلان لنابولي في الدقيقة 57، ليأتي هدف الفوز للضيوف عبر النيران الصديقة في الوقت القاتل، بعدما سجل بيدرو أوبيانج لاعب ساسولو هدفا عكسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأهدر بريشيا فوزا كان في المتناول، بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر على مضيفه بارما، ليتعادل معه 1 / 1 في الوقت القاتل.

وظل بريشيا في المركز الثالث من القاع برصيد 14 نقطة، في حين بقي بارما في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وبادر بريشيا بالتسجيل عبر نجمه ماريو بالوتيلي في الدقيقة 72، غير أن ألبيرتو جراتسي أحرز هدف التعادل لبارما في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.