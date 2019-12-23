أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن قوات الجيش الفرنسي بدأت الاعتماد، ولأول مرة، في مالي، على الطائرات الموجهة، وقتلت بذلك 7 إرهابيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن ذلك حدث خلال عملية عسكرية في منطقة موبتي وسط مالي. واستخدمت وزارة الدفاع تعبير "تحييد"، مما يجعل من غير الممكن الجزم بما إذا كان هؤلاء السبعة قد قتلوا.

وفي إطار نفس العملية تم في وقت سابق تحييد 33 إرهابيا، هو ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالفعل أمس الأول السبت.

يشار إلى أن فرنسا تشارك في منطقة الساحل الأفريقي بنحو 4500 جندي في مهمة "برخان" لمكافحة الإرهاب. كما تسعى مهمة أممية في مالي لتحقيق الاستقرار هناك، وهي المهمة التي يشارك فيها ما يصل إلى 1100 جندي من الجيش الألماني.

ولقي 13 من منتسبي الجيش الفرنسي في حادث تصادم طائرتين عموديتين، أواخر نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الأسبوع الماضي أن القوات الفرنسية ستستخدم طائرات موجهة.

وكان ماكرون نهاية الأسبوع الماضي زار لساحل العاج والنيجر، حيث التقى برئيسي أركان الدولتين وناقش معهما الوضع الأمني هناك، حيث تنشط في منطقة الساحل الأفريقي مجموعات مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو شبكة القاعدة.