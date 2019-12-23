رئيس الوزراء الياباني: العلاقة بين طوكيو وسول لا تزال في حالة حرجة



قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن "العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية لا تزال في حالة حرجة، لكن من الأهمية بمكان بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة، العمل معًا في ظل الظروف الأمنية الإقليمية الحالية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"آبي"، في مكتبه قبل مغادرته إلى الصين اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن يناقش كيفية التعامل مع تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية وتعميق التعاون الاقتصادي مع نظيريه الصيني لي كه تشيانغ والكوري الجنوبي لي ناك-يون.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن آبي يخطط للقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، بعد حوالي 15 شهرًا من توقف المحادثات الرسمية بسبب تدهور العلاقات وسط نزاع بشأن تعويضات عن العمل القسري خلال زمن الحرب، وذلك على هامش اجتماع ثلاثي بين رؤساء وزراء الدول الثلاث غدا في مدينة تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.

وقال آبي إنه سينقل موقف اليابان من قضية العمال السابقين من شبه الجزيرة الكورية وغيرها بينما يخطط للقاء الرئيس مون.

يأتي الاجتماع الثلاثي في وقت تصعد فيه كوريا الشمالية خطابها، مما يثير مخاوف من أنها قد تجري تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وكانت بيونج يانج قد منحت الولايات المتحدة مهلة حتى نهاية العام لكسر حالة الجمود التي تعتري محادثات نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يناقش آبي ومون ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج سبل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية.

ومن المحتمل أن يثير الزعيم الياباني قضية الرعايا اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي التي لم تحل بعد.