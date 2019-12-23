عشبة ضارة مقاومة للمبيدات تهدد محصول القمح في بريطانيا هذا الشتاء

كشفت دراسة لمنظمة خيرية معنية بحماية البيئة أن المزارعين البريطانيين يكافحون للسيطرة على عشبة ضارة مقاومة للمبيدات، حيث أنها تهدد محصول القمح في البلاد، وقد تتسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء الدراسة التي أجرتها جمعية الأبحاث الحيوانية في لندن وجامعة شيفيلد في بريطانيا وجاء فيها أن "العشبة السوداء" اكتسبت القدرة على مقاومة سبل المكافحة التقليدية في أجزاء كثيرة من انجلترا، وهي تكبد الاقتصاد البريطاني نحو 400 مليون جنيه استرليني (518 مليون دولار) سنويا.

وحذر الباحثون من أن تفشي هذه العشبة قد يدفع المزارعين البريطانيين للتخلي عن زراعة القمح هذا الشتاء، وهو ما قد يترتب عليه عواقب بالنسبة للأمن الغذائي في بريطانيا.

وذكر الباحثون أن هناك 253 عشبة مقاومة للمبيدات على مستوى العالم.

وأفادت إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا أنه بالرغم من هذه المشكلة، إلا أن المزارعين البريطانيين حصدوا هذا العام أكبر محصول قمح خلال عقدين.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن انتاجية الهكتار من الأراضي الزراعية زادت بنسبة 15 بالمئة خلال 2019.