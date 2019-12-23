السلطات الألمانية تشدد الملاحقة على سباقات الشوارع غير القانونية

أكدت السلطات الألمانية تشديد ملاحقتها للسائقين الذين يشاركون في سباقات شوارع غير قانونية.



وقال كبير المدعين العموم، أندرياس فينكلمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الاثنين أن عدد التحقيقات الجديدة في هذه الجرائم ارتفع في ولاية برلين وحدها هذا العام بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بعام 2018.



وبحسب البيانات، بدأت إجراءات تحقيق العام الماضي في 565 حالة. وقال فينكلمان: "منذ التعديل التشريعي عام 2017 حتى نهاية هذا العام تجاوزنا الألف تحقيق".



كما رصد المحققون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا تزايدا ملحوظا في عدد السباقات غير القانونية في الشوارع، حيث ذكرت الشرطة أن السلطات تحقق منذ مطلع هذا العام حتى أيلول/سبتمبر الماضي في 456 واقعة، مقابل 387 واقعة في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.



وأشارت الشرطة إلى أنه يُجرى تكثيف الملاحقة على هذا النوع من السباقات في الوقت الحالي.



يُذكر أن المشرعين في ألمانيا شددوا التصنيف الجنائي لسباقات السيارات غير القانونية في الشوارع من مخالفة إلى جريمة.



وتصل عقوبة المشاركة في مثل هذه السباقات الآن إلى السجن عامين. وكانت تقتصر العقوبة في الماضي على غرامة تصل إلى 400 يورو.