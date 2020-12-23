الوزراء: نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي بلغت 42% داخل مستشفيات العزل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المستشفيات التي تعمل في عزل إصابات كورونا بلغ 363 مستشفى ما بين؛ عزل وحميات وصدر ومهيأ لتلقي الحالات، لافتًا إلى أنها تعمل على مواجهة الزيادة الكبيرة في الإصابات.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن معظم إصابات كورونا المسجلة في مصر بسيطة، قائلًا إن هناك حالات متوسطة وحرجة تحتاج دخول المستشفيات.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي وصلت إلى 42% داخل مستشفيات العزل، منوهًا إلى أن «الاستمرار في تسجيل نفس المعدل اليومي للإصابات يؤدي إلى الدخول في مرحلة صعبة».

وشدد متحدث الوزراء على أهمية عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه غير مسموح لأي مصري أو أجنبي دخول الأراضي المصرية دون إحضار شهادة تثبت الخلو من فيروس كورونا «PCR».

ولفت إلى أن الإجراء أثبت نجاحه في تحجيم عدد الحالات القادمة من الخارج، مضيفًا أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تجتمع الأسبوع المقبل وتنظر في أمر تعليق الطيران أو استمراره.

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وشدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.