مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر

نفى مصدر أمني، ما تناولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من ادعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقي العلاج ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماما عن الصحة، موضحا أن النزيلة المذكورة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضي قبل إيداعها بالسجن.

ولفت إلى وضع خطة علاجية لها من تاريخ إيداعها من خلال الأطباء المعالجين، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية، وقد أظهرت آخر التحاليل والفحوصات التي أُجريت لها أن العلامات الحيوية في الحدود الطبيعية والحالة العامة مستقرة وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجي، إضافةً إلى ما تتلقاه من ذويها، وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.