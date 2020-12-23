اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة الليبية

قال مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبد العزيز الجعفري إن فرق البحث التابعة للهيئة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اكتشاف مقبرتين جديدتين في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

وأفاد الجعفري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بانتشال 4 جثث كاملة لرجال في المقبرتين، جثتان في كل مقبرة، موضحا أن البحث لازال مستمرا في المنطقة وأن فرق البحث حولت مكان إقامتها إلى المنطقة من أجل تسريع عملية البحث.

وبحسب الجعفري، فقد وصل عدد الجثث المنتشلة في ترهونة وضواحيها إلى 125 جثة بينهم 4 نساء وطفلان وعدد من كبار السن، ووفق تصريحه فإن أغلب الجثث كاملة وبعضها أشلاء.

وأوضح الجعفري أن البحث في عموم مدينة ترهونة يتم بعد استلام بلاغات بالخصوص، أما في منطقة مشروع الربط فيتم عن طريق الحفر الاختبارية، بسبب تركز وجود المقابر فيها.

وأكد الجعفري عدم استلام الهيئة المواد الخاصة بتحاليل "دي إن ايه"، مرجح استلامها في المدة القادمة من أجل التعرف على هويات الجثامين المنتشلة.

وكانت مدينة ترهونة أحد أهم معاقل قوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى (الجيش الوطني الليبي) غربي البلاد /95 كيلومترا جنوب شرق طرابلس/ قبل سيطرة قوات الوفاق عليها في يونيو الماضي.

وكانت مقرا للواء التاسع المسمى بالكانيات، نسبة لعائلة الكاني، التي تزعم أبنائها اللواء التابع لحفتر والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ شهر أبريل من العام الماضي.