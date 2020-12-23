فوز 238 مرشحا كأمناء للجان اتحاد الطلاب في 17 كلية بجامعة سوهاج

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، انتهاء جولة انتخابات اختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، والتي فاز بها 238 طالبا وطالبة في 17 كلية.



وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية تسير وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه تتم متابعة الطلاب سواء المرشحين أو من يقوموا بالإدلاء بأصواتهم وحل أي مشكلات قد تواجهم؛ لكي تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وديمقراطية لاختيار من يمثلهم من الطلاب.



وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الانتخابية بالكليات، مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية، مضيفاً أنه تم التصويت لاختيار أمناء اللجان ومساعديهم باللجان السبعة، وهي: العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.



جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء ستجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، لينتهي الماراثون الانتخابي يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري، بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.