 غدا.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود 60 منزلا بدويا بقرية الوادي بالطور - بوابة الشروق
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غدا.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود 60 منزلا بدويا بقرية الوادي بالطور

رضا الحصري:
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:06 م

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجرى غدًا تسليم عقود 60 منزلا بدويا بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء لمستحقيهم، ممن انطبقت عليهم الضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة للحصول على هذه المنازل.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن تكلفة أنشاء هذه المنازل تخطت 12 مليون جنيه، تنفيذ منطقة تعمير جنوب سيناء، وجرى إنشاؤها على أعلى مستوى، وتزويدها بكافة المرافق والخدمات، وتصل مساحة المنزل لنحو 120 مترًا، ويتكون البيت من 3 غرف، وصالة، ومطبخ، وحمام، وحوش كبير، ومظلة خارج المنزل.

الجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء كانت طرحت 120 منزلا بدويا لمواطني مدينة الطور، بينهم 60 منزلا بقرية الجبيل و60 منزلا بقرية الوادي، وذلك طبقًا لبعض الضوابط والشروط أهمها، أن يكون المتقدم من أبناء قرية الجبيل أو الوادي، والسن لا يقل عن 21 سنة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وليس له ملف تقنين لمنزل.


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