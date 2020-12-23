أوقفت السلطات الأمنية في ولاية أوردو شمالي تركيا، عشرة عراقيين للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن قوى الأمن أجرت عمليات دهم متزامنة على عناوين في منطقتي ألطن أوردو وأونية بالولاية، بناء على قرار من النيابة العامة بها.

وشارك في العملية نحو 150 عنصرا و20 فريقا من أجهزة الأمن، وتم خلالها توقيف عشرة عراقيين يشتبه في شغلهم مناصب متنوعة ضمن التنظيم الإرهابي.

وعثرت الفرق الأمنية على كثير من المواد الرقمية، فضلا عن بطاقات مصرفية أجنبية، خلال عملية البحث في عناوين الموقوفين.

وكانت السلطات التركية أوقفت أمس تسعة أشخاص يحملون الجنسية العراقية أيضا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في ولاية صامصون شمالي البلاد.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.