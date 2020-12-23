سيراميكا يعلن جاهزية لاعبه استعدادا لبيراميدز

استكمل محمود صقر الظهير الأيمن بنادي سيراميكا كليوباترا، برنامجه التأهيلي تحت إشراف محمد الشافعي أخصائي التأهيل الرياضي بالنادي.

وكان محمود صقر تعرض لإصابة قوية خلال الأسبوع الجاري، في لقاء وادي دجلة الودي الذي انتهى بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين، وأجرى أشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في الظهر.

وخاض الظهير الأيمن على مدار الأيام الماضية تدريبات تأهيلية وعلاجية لتجهيزه للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، وبات جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بدءا من غد الخميس.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. محاضرة بالفيديو للاعبي