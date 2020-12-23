قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خيار حظر التجوال خلال ليلة رأس السنة غير مطروح في اجتماعات المجلس حتى الآن، مشيرًا إلى اجتماع لجنة الأزمات الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الوضع على الأرض.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن اللجنة من المقرر أن تجتمع مطلع الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها ستقرر حزمة من الإجراءات بشكل عام أو ليلة رأس السنة إن ارتأت ذلك.

ولفت إلى أن قطاعي السياحة والطيران الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، منوهًا إلى أن قطاع السياحة لم يصل إلى هذه الدرجة من التأثر؛ نتيجة الأزمة، في أحلك الأوقات السابقة.

وأشار متحدث الوزراء إلى اتخاذ الدولة حزمة من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، خلال الفترة الماضية، على أمل تحسن الوضع الوبائي بنهاية 2020، متابعًا أن الحكومة ستستمر في دعم القطاع بنفس التسهيلات، وخاصة مع الحديث عن سلالة ثانية لكورونا ظهرت في دول أخرى.

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وشدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.