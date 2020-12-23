 السعودية: تسجيل 177 إصابة جديدة بكورونا واستمرار انخفاض أعداد المصابين - بوابة الشروق
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السعودية: تسجيل 177 إصابة جديدة بكورونا واستمرار انخفاض أعداد المصابين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:27 م

كشفت الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث سجلت اليوم 177 إصابة، مقابل 181 أمس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 361 ألفا و536.

وتم تسجيل 169 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 352 ألفا و418، 97% من الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6148 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2970 حالة منها 383 حالة حرجة.

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