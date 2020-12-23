خبير آثار يرصد معالم طور سيناء ويشيد بالمشاريع السياحية

أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بجنوب سيناء، بالإنجازات غير المسبوقة في الست سنوات الماضية بمدينة طور سيناء المدينة الواعدة سياحيًا لتوضع على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل شرم الشيخ وسانت كاترين وباقى مدن جنوب سيناء.



وأضاف ريحان حمام موسى من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كم من المدينة، و تتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، و التئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

وأشار الدكتور ريحان إلى تاريخ حمام موسى منذ رحلة خروج بنى إسرائيل من مصر إلى سيناء ونجاتهم من فرعون بعبور خليج السويس عند بدايته عند النقطة الذى يطلق عليها اليوم نقطة الشط ثم ساروا في سيناء حتى تفجرت لهم 12 عين بعدد أسباط "عائلات" بنى إسرائيل متفرقة حتى لا يتكالبوا على الماء وهى المنطقة المعروفة بعيون موسى حاليًا 35كم من نفق أحمد حمدى وبها 12 عين باقية ذكرت في القرآن الكريم وسبعون نخلة ذكرت في العهد القديم.

و تابع : ثم عبروا على جماعة يعكفون على أصنام لهم في طريقهم وهو معبد سرابيط الخادم موقع استخراج الفيروز في مصر القديمة والتي نقشت على جدرانه الكتابة السينائية "بروتو سيناتك" أول كتابة عرفها التاريخ ثم اتخذوا الطريق الساحلى حتى وصلوا إلى طور سيناء وهى المنطقة الجميلة التي تتميز بالآبار العذبة والعيون بالإضافة إلى العيون الكبريتية بالمنطقة التي يطلق عليها اليوم حمام موسى

ولفت ريحان ريحان أن منطقة طور سيناء شهدت انتظار بنى إسرائيل ثلاثون يومًا والتي زادها سبحانه وتعالى إلى أربعون يومًا أثناء ذهاب نبى الله موسى لتلقى ألواح الشريعة بالوادى المقدس طوى وترك أهله بطور سيناء واتخذ وادى حبران الممتد من طور سيناء إلى منطقة الوادى المقدس طوى "سانت كاترين حاليًا" واعتقد بنو إسرائيل أن نبى الله موسى لن يعود فعبدوا العجل الذهبى الذى صاغه لهم السامرى من الذهب الذى حصلوا عليه من مصر ونسفه نبى الله موسى في خليج السويس وبالتالي فإن منطقة طور سيناء وعيون موسى الكبريتية شهدت استعمال بنو إسرائيل ونبى الله موسى لها أثناء إقامتهم بها ومن هنا أطلق عليه حمام موسى.

ونوه الدكتور ريحان إلى اهتمام أسرة محمد علي بتطوير المناطق السياحية بسيناء، حين زار الخديوى عباس الأول سيناء و أمر ببناء حمام فوق النبع الكبريتي بمدينة الطور وهى القبة التي تهدمت وبنيت بدلًا منها القبة الحديثة الحالية كما اهتمت أسرة محمد علي بإنشاء العديد من المنشآت بمدينة طور سيناء منها محجر للحجاج، أسسه سعيد بن محمد علي عام 1858م.