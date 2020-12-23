ليستر سيتي يعلن اقتراب تجديد تعاقده مع جوني إيفانز

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إن المدافع جوني إيفانز في محادثات لتمديد عقده مع النادي، وربما يتوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك مدافع أيرلندا الشمالية البالغ عمره 32 عاما في 87 مباراة في كل المسابقات منذ قدومه من وست بروميتش ألبيون في 2018، وبات من أهم عناصر ليستر الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وينتهي عقد إيفانز في نهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير بريطانية أنه مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد الذي حصد معه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات.

وأكد رودجرز "لقد سمعت من النادي أنه بات قريبا جدا، لذا نحن نأمل أن يتم التوصل لاتفاق في القريب العاجل".

وأضاف "ربما يحدث ذلك قبل بداية العام الجديد وسننتظر ونرى ما سيحدث، لكني أعرف أن ممثلي جوني والنادي اقتربوا جدا".

ويحتل ليستر المركز الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 27 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، وسيلعب على أرضه مع مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.