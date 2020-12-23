قافلة جامعة سوهاج البيطرية تفحص وتعالج 635 حيوانا بقرية البربا بجرجا

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها الأسبوعية المجانية لعلاج الحيوانات والدواجن لقرية البربا بمركز جرجا، حيث تم فحص وعلاج 635 حالة، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية و20 طالبا وطالبة.

وقال أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن القوافل البيطرية التي تنفيذ مجانا، بداية من الكشف والفحص وتقديم العلاج المجاني، إضافة إلى التوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة، والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذلك طرق الحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأوضح بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة فحصت وعالجت عددا من الأبقار والجاموس والأغنام من ماعز ودواب، حيث تنوعت الحالات المرضية من طب الحيوان إلى أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، مضيفاً أنه تم إجراء العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم تشخيص وعلاج 98 حالة من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش في البيوت.

وأضاف الدكتورمحمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه خلال القافلة تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، وتدريب الطلاب المرافقين على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها، مشيراً إلى أن القافلة الأسبوعية البيطرية القادمة ستكون بقرية أولاد يحيي بحري بمركز دار السلام.