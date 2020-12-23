متحدث الصحة: حدة إصابات كورونا أقل ونسب الشفاء أعلى في الموجة الثانية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر لديها قنوات تواصل مع الشركات المصنعة للقاحات كورونا، مؤكدًا أنها ستحصل على حصة الشعب من اللقاح بمجرد ثبوت الفعالية.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن بعض الشركات لديها لقاحات تجرى عليها أبحاث كسينوفارم، وفايزر، ومودرنا، واللقاح الروسي.

ونوه إلى أن حدة إصابات كورونا أقل ونسب الشفاء أعلى في الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالرغم من زيادة أعداد الإصابات مقارنة بالأولى، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي يتم تحديثه بشكل دوري، بناء على دراسات من أعضاء اللجنة العلمية.